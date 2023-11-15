15 ноября, 08:49

Прокурор просит шесть лет колонии для экс-директора ФК "Чайка" по делу о подкупе арбитров

Гособвинение также просит лишить Олега Баяна права заниматься спортивной деятельностью в течение двух с половиной лет

ВОРОНЕЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Представитель прокуратуры попросила назначить наказание в виде шести лет колонии-поселения и 150 тыс. рублей штрафа для бывшего исполнительного директора футбольного клуба (ФК) "Чайка" Олега Баяна, который обвиняется в десяти эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном эпизоде сговора. Об этом она сказала в ходе прений в Железнодорожном суде Воронежа.

"Прошу признать Баяна виновным <...>, назначить [ему] наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 150 тыс. рублей", - сказала она.

Гособвинение также просит лишить Баяна права заниматься спортивной деятельностью в течение двух с половиной лет.

Дело рассматривается в суде с марта 2023 года. Баян обвиняется в совершении преступлений по ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), в деле 11 эпизодов на сумму порядка 1,9 млн рублей. По данным суда, в ходе Олимп - Первенства России по футболу с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед проведением игр Баян предлагал спортивным судьям от 50 тыс. до 250 тыс. рублей для создания условий для победы "Чайки".

В феврале 2022 года Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по первому в России уголовному делу о договорном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), который состоялся 13 мая 2019 года. Главному тренеру было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей, игрокам - от 290 тыс. до 350 тыс. рублей. По данным суда, Баян предложил главному тренеру клуба "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд, Дышеков принял предложение, вступил в сговор с шестью игроками "Черноморца" и обеспечил тем самым победу "Чайки" в матче 27-го тура Олимп - Первенства России. В ходе расследования этого дела были выявлены новые факты, на основании которых в отношении Баяна было возбуждено новое дело о подкупе арбитров. 

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