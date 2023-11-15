15 ноября, 08:37

СМИ: не менее 38 человек погибли в ДТП с автобусом на севере Индии

Всего в автобусе находилось 55 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 38 человек погибли при падении автобуса со склона в северной индийской территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Автокатастрофа произошла в горной местности вблизи района Дода. Автобус, следовавший из города Киштвара в Джамму, съехал с дороги и опрокинулся вниз по крутому склону примерно на 200 м. Всего в автобусе находилось 55 человек. На месте трагедии работают спасатели.

Соболезнования родственникам и близким погибших выразил премьер-министр Нарендра Моди. Он также сообщил о денежных компенсациях пострадавшим и семьям жертв ДТП. 

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Индия
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