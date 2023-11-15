В Ростовской области девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Авария произошла на трассе Таганрог-Беглица

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Столкновение микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем произошло на трассе Таганрог-Беглица в Неклиновском районе Ростовской области, девять человек пострадали. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ростовской области.

"Сегодня в 8:20 мск на 2-м км автодороги Таганрог-Беглица Неклиновского района Ростовской области водитель автомобиля Ford Transit 1964 года рождения, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем LADA Vesta под управлением водителя 2004 года рождения, который двигался в попутном направлении и выполнял обгон. В результате ДТП девять человек обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.