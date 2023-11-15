В Челябинской области 10 автомобилей столкнулись на федеральной трассе

По данным Госавтоинспекции, пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. В Ашинском районе Челябинской области 10 автомобилей столкнулись на 1590-м км автомобильной дороги М5. Движение перекрыто в обоих направлениях, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

"На территории Ашинского района на 1590-м км автодороги М5 "Урал" произошло ДТП с участием 10 транспортных средств. Водитель автомобиля Scania, по предварительным данным, при движении на спуске вследствие отказа тормозной системы допустил столкновение с 9 транспортными средствами", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. "Движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ДПС. Организован объезд через город Сим", - уточнили в ведомстве.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД сообщили журналистам, что на месте автоаварии сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение.

Позже в отделении отметили, что движение на трассе возобновили. "На 1590-м км движение запущено в полном объеме", - сказано в сообщении.