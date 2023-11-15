В Подмосковье задержали троих мужчин за стрельбу в воздух на свадьбе

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали троих мужчин, которые устроили стрельбу на Ярославском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники полиции УМВД России по Пушкино в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали граждан, совершивших противоправное деяние на территории округа. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 21 года до 23 лет", - сказала она.

По словам Петровой, 10 ноября в дежурную часть УМВД поступило сообщение о нарушении общественного порядка у одного из домов, расположенных на Ярославском шоссе. "Предварительно установлено, что неизвестные произвели несколько выстрелов в воздух из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего покинули место происшествия", - пояснила она. В результате инцидента пострадавших нет.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). На видео, предоставленном ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МВД, задержанные рассказали, что стреляли во время празднования свадьбы. По словам одного из них, перед выстрелами в воздух возле жилого дома он убедился, что вокруг не было детей. "На улице я стрелял. Изначально, когда вышел из подъезда, посмотрел по сторонам, чтобы маленьких детей не было", - сказал фигурант. Кроме того, задержанные сообщили, что совершили несколько выстрелов в воздух во время движения в сторону Ярославского шоссе на машине. Все трое полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Им грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до семи лет.