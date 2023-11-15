15 ноября, 13:26

Во Владивостоке при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Самостоятельно эвакуировались восемь человек

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. При пожаре в многоквартирном доме на проспекте Красного Знамени во Владивостоке погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Прокуратура Фрунзенского района Владивостока поставила на контроль доследственную проверку по факту пожара в квартире, унесшего жизни двух местных жителей. Вечером 15 ноября 2023 года в квартире на седьмом этаже дома №38 по проспекту Красного Знамени во Владивостоке произошел пожар. В результате происшествия погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.

Еще восемь человек эвакуировались самостоятельно. Площадь возгорания составила порядка 10 кв. м. 

Теги:
РоссияПриморский край
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