В центре Саратова автомобиль сбил трех пешеходов

В числе пострадавших оказался двухлетний ребенок

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Автомобиль наехал на трех пешеходов, включая двухгодовалого ребенка, в центре Саратова. Их госпитализировали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 17:39 (16:39 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что во Фрунзенском районе на улице Чапаева у дома №59 водитель, управляя автомобилем Chevrolet, допустил наезд на троих пешеходов. Двух женщин и двухгодовалого ребенка с различными травмами госпитализировали", - написал Юрин.