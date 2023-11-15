15 ноября, 14:21

В центре Саратова автомобиль сбил трех пешеходов

В числе пострадавших оказался двухлетний ребенок

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Автомобиль наехал на трех пешеходов, включая двухгодовалого ребенка, в центре Саратова. Их госпитализировали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 17:39 (16:39 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что во Фрунзенском районе на улице Чапаева у дома №59 водитель, управляя автомобилем Chevrolet, допустил наезд на троих пешеходов. Двух женщин и двухгодовалого ребенка с различными травмами госпитализировали", - написал Юрин. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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