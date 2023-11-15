15 ноября, 16:34,
обновлено 15 ноября, 16:39

На несанкционированной свалке в Таганроге произошел взрыв

Пострадал водитель погрузчика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Взрыв произошел на свалке в Таганроге Ростовской области при уборке мусора погрузчиком, пострадал водитель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В Таганроге произошел взрыв на несанкционированной свалке на Николаевском шоссе при уборке мусора фронтальным погрузчиком. Пострадал водитель погрузчика - сейчас ему оказывают помощь медики", - написал он.

Глава региона добавил, что на месте ЧП работают специалисты, устанавливаются причины взрыва. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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