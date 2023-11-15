15 ноября, 16:36

Общественная палата Крыма лишила полномочий своего коллегу из-за ДТП с погибшим

Олега Щербакова арестовали

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты Республики Крым лишили полномочий своего коллегу Олега Щербакова, которого суд арестовал по делу о совершенном в нетрезвом состоянии ДТП с одним погибшим. Об этом сообщается в Telegram-канале палаты.

"15 ноября в ходе заседания Общественной палаты Республики Крым было принято решение прекратить полномочия члена Общественной палаты Республики Крым Олега Николаевича Щербакова за грубое нарушение кодекса этики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, Щербаков нанес вред авторитету общественной палаты и подорвал доверие к ее участникам.

ДТП произошло в начале сентября в Симферополе, когда автомобиль Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Daewoo Nexia, а затем с Skoda Octavia. Трое водителей получили травмы, один из пострадавших позже умер в больнице. В середине октября суд постановил арестовать из-за аварии Щербакова, чьи полномочия в Общественной палате республики были приостановлены. 

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