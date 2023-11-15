15 ноября, 16:35,
обновлено 15 ноября, 17:36

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел пострадала в ДТП в Египте

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел пострадала во вторник в ДТП в Египте. Из-за полученных травм ее визит в Израиль отложен, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя фонда.

"Мы предполагаем, что по пути на КПП "Рафах" автомобиль наехал на большую выбоину или попытался ее объехать, из-за чего машина съехала в глубокую канаву и перевернулась на бок", - заявил представитель ЮНИСЕФ. Он отметил, что Рассел "получила значительные ушибы и испытывает небольшой дискомфорт, но ее травмы не считаются серьезными".

Представитель сообщил, что после ДТП глава фонда продолжила свою поездку в сектор Газа. После медицинского осмотра было принято решение отложить визит в Израиль, где она намеревалась провести встречу с семьями похищенных детей. 

Теги:
Египет
© Информационное агентство ТАСС
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