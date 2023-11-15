15 ноября, 18:22

На трассе А-114 под Череповцом произошла авария с 14 машинами

По предварительным данным, никто не пострадал

ТАСС, 15 ноября. Авария с участием 14 машин, включая большегруз, произошла в Вологодской области, на автомобильном мосту через реку Шексну на 84-м км трассы А-114 Вологда - Тихвин Р-21 "Кола" возле поселка Шексна, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

"Предварительно, около 18:00 на 84-м км трассы А-114 неподалеку от Шексны на автомобильном мосту произошло ДТП по направлению от Череповца к Вологде с участием 14 транспортных средств, там и легковые машины, и большегруз. По предварительным данным на этот час, пострадавших нет, механические повреждения машин", - сообщили ТАСС в УМВД.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют причины аварии. Трасса на участке четырехполосная, первоначально были перекрыты две полосы, затем организовали реверсивное движение, а сейчас все пострадавшие автомобили смещены на правую полосу, левая открыта для движения. 

Теги:
РоссияВологодская область
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