15 ноября, 20:38

На внутренней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Движение транспорта затруднено и осуществляется по первой и пятой полосам

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 41-го км МКАД, движение на участке затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 41-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено и осуществляется по первой и пятой полосам. 

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