16 ноября, 03:12,
обновлено 16 ноября, 03:41

В Иркутской области четверо лесорубов погибли, провалившись на вездеходе под лед

Как сообщили в региональном МЧС, двоим удалось спастись

ИРКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Четверо лесорубов погибли при провале под лед вездехода в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Четверо мужчин погибли при провале транспорта под лед на реке Ичера в Катанском районе Иркутской области. По предварительной информации, в отсутствие ледовой переправы водитель транспортного средства, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед водоема. В нескольких метрах от берега произошел провал транспортера. <…> Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли", - говорится в сообщении.

Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине.

С помощью бульдозеров технику с погибшими удалось достать из воды.

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По информации СК, вездеход перевозил работников геологоразведочной компании. Личности погибших установлены. Это жители Ангарска и Тулунского района Иркутской области, Хабаровского края и Свердловской области, работавшие вальщиками леса. Прокуратура поставила на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

ГУ МЧС по Иркутской области отметило, что в настоящее время на водоемах региона идет становление льда, введенных в эксплуатацию ледовых дорог еще нет. 

Теги:
РоссияИркутская область
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