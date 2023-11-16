16 ноября, 03:14

В Японии автомобиль врезался в полицейское ограждение у посольства Израиля

Пострадал по крайней мере один сотрудник полиции

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Автомобиль на полном ходу врезался в полицейское ограждение, установленное у здания посольства Израиля в Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

В результате инцидента пострадал по крайней мере один сотрудник полиции, участвовавший в охране израильского дипломатического представительства. Водитель транспортного средства был задержан на месте, по предварительным данным, он может быть связан с одной из японских праворадикальных группировок. О мотивах его поступка не сообщается, однако в последние недели представители японских праворадикалов, как мог убедиться корреспондент ТАСС, были замечены на пропалестинских митингах, проходящих периодически в Японии в связи с ситуацией в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ЯпонияИзраиль
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