Рядом с поселком в Северной Осетии загорелась сухая растительность на площади 2 тыс. кв. м

Тушение пожара осложняют порывы ветра

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Сухая растительность горит на площади 2 тыс. кв. м через реку от поселка Мизур в Северной Осетии. Работу по тушению пожара осложняют порывы ветра, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В 21:20 поступило сообщение о том, что через реку от поселка Мизур в результате сильного ветра произошел перехлест линий ЛЭП из-за чего загорелась трава. <...> В 06:06 16.11.2023 огнеборцы приступили к защите хозпостроек селения Мизур и тушению сухой растительности, перекидывания огня на постройки не допущено. Работу осложняют сильные порывы ветра, меняющие направление. Площадь очагового горения оценивается в 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекается 25 человек личного состава и 5 единиц техники.