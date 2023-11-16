16 ноября, 06:19

В Челябинске машина наехала на остановку общественного транспорта после ДТП

Два человека пострадали

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Два человека в Челябинске получили травмы в результате столкновения трех легковых автомобилей, один из которых впоследствии въехал в остановку общественного транспорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

"ДТП произошло в 06:28 (04:28) на перекрестке Доватора и Шаумяна. По предварительным данным, пострадали водитель автомобиля Ford Fusion и пассажир автомобиля Kia Rio", - сказали в пресс-службе.

Как было предварительно установлено, Ford Fusion совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, после этого изменил траекторию движения и столкнулся с Kia Rio. Затем Ford Fusion въехал в ограждение, а Kia Rio совершил наезд на остановочный комплекс. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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