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Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли Белгородскую область 36 раз за сутки

Пострадавших нет

ТАСС, 16 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли Белгородскую область 36 раз, в том числе с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбросили два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 10 минометных снарядов. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 15 гранатометных выстрелов. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Белгородском районе в селе Солнцевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа - три, по селу Муром - один минометный снаряд, а на село Терезовка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Глава региона уточнил, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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