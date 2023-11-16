16 ноября, 06:48,
обновлено 16 ноября, 07:03

В центре Петрозаводска перевернулась машина скорой помощи

Пострадал водитель

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 ноября. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи перевернулся на перекрестке в центре Петрозаводска после столкновения с легковым автомобилем. Пострадал водитель скорой, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Карелии.

"Столкновение автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля <...>. В ДТП один пострадавший осматривается скорой - он взрослый, водитель скорой помощи", - сказал собеседник ТАСС.

Согласно данным городских камер видеонаблюдения, авария произошла в 08:19 мск на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева. Скорая, которая ехала со включенными проблесковыми маячками, перевернулась после удара в правый бок.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава Карелии, на экстренный вызов отправили другую бригаду скорой помощи. Кроме того, еще одна бригада прибыла на место ДТП. 

Теги:
РоссияКарелия
© Информационное агентство ТАСС
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