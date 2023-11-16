ВСУ обстреляли Херсонскую область

Пострадал один человек

ГЕНИЧЕСК, 16 ноября. /ТАСС/. Один мирный житель Алёшек в Херсонской области получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате обстрела населенного пункта Алёшки один мирный житель получил ранения средней степени тяжести. В результате обстрела населенного пункта Днепряны были повреждены крыши домов мирных жителей, стены, окна, ограждения, а также машины", - сказал он.

По его данным, 15 ноября украинские войска выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 - по Алёшкам, 10 - по Днепрянам, 10 - по Казачьим Лагерям, 9 - по Корсунке, 9 - по Песчановке и 8 - по Подстепному.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Крынки, Саги, Солонцы, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - добавил представитель оперативных служб Херсонской области.