16 ноября, 09:14
Военная операция на Украине

СК РФ передал в суд более 180 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих

В ведомстве сообщили, что порядка 140 уголовных дел уже рассмотрели по существу с вынесением обвинительных приговоров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи СК передали в суд более 180 уголовных дел, расследованных в отношении украинских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"На текущий момент более 180 уголовных дел передано в суд с утвержденными обвинительными заключениями. Порядка 140 уголовных дел уже рассмотрено по существу с вынесением обвинительных приговоров в отношении украинских военнослужащих, осужденных за совершение убийств мирных жителей и жестокое обращение с гражданским населением. Виновным назначены наказания в виде длительного лишения свободы, вплоть до пожизненного срока", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в ведомстве, с учетом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территориях Донецкой и Луганской народных республик предъявлено обвинение заместителю руководителя антитеррористической операции бригадному генералу Владиславу Лищинскому, занимавшему эту должность с апреля по август 2016 года. "Также к уголовной ответственности привлечен командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" генерал-лейтенант Олег Вишневский, находившийся на этом посту с апреля по декабрь 2018 года. Кроме того, обвинение предъявлено полковнику Сергею Сирченко, который в 2022 году являлся командиром 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ", - сказали в СК.

По данным следствия, в результате их преступных действий совершены многочисленные обстрелы населенных пунктов Донбасса, повлекшие ранения и гибель 645 человек, в том числе 43 детей. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых. 

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