16 ноября, 09:19

Суд в Москве арестовал жениха, устроившего на станции метро застолье в честь помолвки

Церемонию друзья жениха снимали на видео, в Telegram она набрала более 600 тыс. просмотров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы арестовал на пять суток мужчину, устроившего застолье в честь помолвки на станции метро. Это следует из текста судебного решения, опубликованного на сайте суда.

"Признать Грицкова Евгения Вячеславовича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть его наказанию в виде административного ареста сроком на пять суток", - говорится в решении суда. Невеста Анна Мишукова, также обвиненная в хулиганстве, оштрафована на 1 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, жених решил сделать предложение невесте в антураже московского метрополитена, для чего привез ее на станцию ВДНХ, где посреди фойе был установлен праздничный стол.

Суд пришел к выводу, что подобная церемония носила ярко выраженный хулиганский характер. "Грицков Е. В. совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, при следующих обстоятельствах", - говорится в судебном решении.

На заседании Грицков вину признал. Особо суд отметил, что церемонию друзья жениха снимали на видео, и позднее, будучи размещенной в Telegram, она набрала более 600 тыс. просмотров.

Как следует из информации соцсетей, невеста приняла предложение. 

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