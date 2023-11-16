16 ноября, 09:41

В Кирове суд увеличил срок лишения свободы бывшему экс-главе города

Владимира Быкова приговорили к восьми годам и восьми месяцам колонии строгого режима

ТАСС, 16 ноября. Первомайский районный суд Кирова приговорил бывшего главу города Владимира Быкова к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы по уголовному делу о пособничестве в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. Ранее Быков был приговорен к 8,5 года лишения свободы за взятку и мошенничество.

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"Первомайский районный суд города Кирова вынес приговор по уголовному делу бывшего главы города Кирова Владимира Быкова. Он осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). <…> Суд согласился с мнением государственных обвинителей, с учетом наличия ранее состоявшегося обвинительного приговора Первомайского районного суда города Кирова от 16 февраля 2023 года (с учетом изменений, внесенных судом апелляционной инстанции) по совокупности содеянного назначил подсудимому наказание в виде восьми лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В ведомстве также отметили, что суд назначил Быкову штраф в размере 3 млн рублей и лишил права занимать должности на государственной службе на срок два года.

По данным прокуратуры, суд установил, что в 2014-2016 годах экс-глава города, используя свое служебное положение и действуя из корыстных побуждений, выступил в роли пособника при совершении мошенничества, связанного с хищением денежных средств АО "Автотранспортное предприятие" на сумму более 22 млн рублей, преднамеренно не исполнив договорных обязательств. Эти действия судом квалифицированы единым составом преступления по ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве). Квалификация по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) была исключена судом как излишне вмененная следствием. Отмечается что приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее Первомайский районный суд установил, что бывший глава Кирова в группе лиц по предварительному сговору совместно с учредителем ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" (КЗОРС) совершил мошенничество при приобретении обществом права на муниципальный земельный участок, который впоследствии был реализован по рыночной цене, более чем в 400 раз превышающей размер оплаты, фактически произведенной ООО "КЗОРС" в бюджет города. Тем самым муниципальному образованию был причинен материальный ущерб на сумму не менее 165 млн рублей. По обвинению в пособничестве в хищении денежных средств АО "АТП" в сумме более 22 млн рублей Быкова оправдали.

В мае суд апелляционной инстанции пересмотрел уголовное дело в отношении Быкова и приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в размере 1,5 млн рублей и мошенничество с земельным участком в парке Победы. Быкова также приговорили к штрафу в размере 3 млн рублей. Также в мае депутаты Кировской городской думы лишили Быкова почетного знака "За заслуги перед городом Кировом".

Быков в 2007 году был избран главой Кирова, с 2016 по 2019 год занимал должность председателя заксобрания Кировской области шестого созыва. 25 октября 2019 года он досрочно сложил полномочия председателя и депутата. 29 ноября 2019 года Быков был задержан. 

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