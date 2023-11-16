В Перми сотрудники ДПС применили оружие в погоне за нарушителем

Один человек пострадал

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Перми применили оружие в погоне за нарушителем правил дорожного движения, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"16 ноября около 00:45 (22:45 мск) в городе Перми сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль ВАЗ-2107, двигавшийся по улице Гайвинская и нарушавший правила дорожного движения. Сотрудники полиции с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения. В соответствии с законом "О полиции", наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия", - сообщили в управлении МВД.

В ведомстве пояснили, что в результате преследования водитель был задержан, им оказался молодой человек 2004 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. "В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение", - добавили в региональном управлении МВД.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.