16 ноября, 10:14

В Перми сотрудники ДПС применили оружие в погоне за нарушителем

Один человек пострадал

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Перми применили оружие в погоне за нарушителем правил дорожного движения, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

"16 ноября около 00:45 (22:45 мск) в городе Перми сотрудниками Госавтоинспекции был замечен автомобиль ВАЗ-2107, двигавшийся по улице Гайвинская и нарушавший правила дорожного движения. Сотрудники полиции с использованием специального звукового сигнала и проблесковых маяков потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал требование и попытался скрыться. В ходе преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции и других участников дорожного движения. В соответствии с законом "О полиции", наряд ДПС принял решение о применении табельного оружия", - сообщили в управлении МВД.

В ведомстве пояснили, что в результате преследования водитель был задержан, им оказался молодой человек 2004 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. "В результате применения табельного оружия пострадал 23-летний пассажир, которому незамедлительно была оказана необходимая помощь, после чего он был доставлен в медицинское учреждение", - добавили в региональном управлении МВД.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. 

Теги:
РоссияПермский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация