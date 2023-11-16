16 ноября, 14:26

В Свердловской области в ДТП погиб человек

Еще четверо пострадали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Водитель легковой машины погиб и четыре пассажира микроавтобуса пострадали в результате ДТП на трассе Екатеринбург - Реж-Алапаевск. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"Водитель микроавтобуса Газель NEXT при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Lada. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, погиб на месте, его личность в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции. Четырех пассажиров, которые находились в салоне микроавтобуса, осматривают медики", - отметили в ГИБДД.

Движение транспорта ограничено на этом участке трассы. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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