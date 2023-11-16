Верховный суд постановил пересмотреть дело об ошибочном переводе 1 млн рублей

Жительница Казани перевела деньги незнакомому человеку и не смогла их вернуть

МОСКВА, 16 ноября./ТАСС/. Верховный суд РФ постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая, по ее словам, ошибочно перевела 1 млн рублей постороннему человеку и не смогла их вернуть. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

Согласно материалам дела, женщина обратилась с иском о взыскании неосновательного обогащения к гражданину. Согласно иску, она взяла кредит и часть денежных средств в размере 1 млн рублей перевела через банкомат, однако ошиблась и деньги ушли на карту незнакомому человеку. Она позвонила на горячую линию Сбера с просьбой отменить ошибочные операции и получила отказ.

Ответчик в свою очередь пояснил, что банковскую карту потерял и не пользовался ею, а о крупном переводе узнал случайно, когда пришел в банк для разблокировки другой карты. Тогда же работники банка и сообщили, что он стал жертвой аферы по зачислению и снятию большой суммы с его карт, после чего мужчина обратился в полицию.

В итоге суд отклонил иск: не было данных, что деньги в банкомат положила именно истица. Апелляционная и кассационная инстанции согласились с такими выводами, добавив, что она добровольно и осознанно большое количество раз перечисляла суммы через банкомат, где на экран выводятся персональные данные получателя, а перевод осуществляется только после его идентификации.

Но с этими выводами не согласился Верховный суд РФ. "Действительно, выписка по операциям данного банкомата не содержит указания на лицо, осуществлявшее операции по внесению наличных денежных средств. Между тем, ссылаясь только на это обстоятельство, суд первой инстанции не дал оценки доказательствам в их совокупности и взаимосвязи. В частности, суд не оценивал все банковские операции по счетам истца и ответчика на предмет совпадения или несовпадения дат и сумм операций с учетом объяснений сторон по поводу этих операций", - говорится в определении ВС РФ.

Верховный суд РФ пришел к выводу, что допущенные нарушения не могут быть устранены без нового рассмотрения дела, и вернул его в суд первой инстанции.