17 ноября, 01:27,
обновлено 17 ноября, 01:37

В Забайкалье произошло обрушение на руднике

Под завалами оказались два человека

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Обрушение произошло на руднике в Забайкальском крае, два человека оказались под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека. На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России", - сказали в пресс-службе. 

В пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, обрушение произошло сегодня около 10:00 (04:00 мск). Пострадали два работника предприятия. Следователи находятся на месте происшествия. Они проведут осмотр, опросят руководство и сотрудников. После этого будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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