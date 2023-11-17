В Забайкалье произошло обрушение на руднике

Под завалами оказались два человека

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Обрушение произошло на руднике в Забайкальском крае, два человека оказались под завалами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"На руднике в Балейском районе произошло частичное обрушение горной породы на горизонте, под завалами оказались два человека. На месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе следственного управления СКР по Забайкальскому краю сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка. По предварительным данным, обрушение произошло сегодня около 10:00 (04:00 мск). Пострадали два работника предприятия. Следователи находятся на месте происшествия. Они проведут осмотр, опросят руководство и сотрудников. После этого будет принято решение о необходимости возбуждения уголовного дела.