В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели двух шахтеров на руднике

Тела погибших направлены на судмедэкспертизу

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения горной породы в шахте в Балейском районе, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 ноября около 06:00 (00:00 мск) при ведении горных работ в шахте золоторудной компании произошло обрушение горной породы из-за нарушения правил безопасности. Погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения.

Следователи вместе со специалистами Ростехнадзора осматривают место происшествия. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу. Сотрудники СК запросят и изучат документы, опросят руководство и работников предприятия.