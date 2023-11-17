17 ноября, 06:17

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за гибели двух шахтеров на руднике

© СК России

Тела погибших направлены на судмедэкспертизу

ЧИТА, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения горной породы в шахте в Балейском районе, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

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"Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 ноября около 06:00 (00:00 мск) при ведении горных работ в шахте золоторудной компании произошло обрушение горной породы из-за нарушения правил безопасности. Погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения.

Следователи вместе со специалистами Ростехнадзора осматривают место происшествия. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу. Сотрудники СК запросят и изучат документы, опросят руководство и работников предприятия. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
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