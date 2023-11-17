В Крыму объявили штормовое предупреждение

Спасатели рекомендовали жителям не посещать горно-лесную местность и не выходить на набережные

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Республике Крым на 18-19 ноября из-за дождей и ветра, скорость которого может достигнуть 35 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным крымского управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом южного циклона днем 18 ноября, в течение суток 19 ноября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, местами очень сильные (30-40 мм). Усиление юго-восточного с переходом на северо-восточный ветра 25-30 м/с, местами - до 35 м/с", - говорится в сообщении.

Также 19 ноября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок.

Ведомство рекомендовало жителям не посещать горно-лесную местность и не выходить на набережные.