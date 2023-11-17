Силы РФ уничтожили пять лодок и скопление ВСУ у Крынок в Херсонской области

В островной зоне также уничтожен 120-мм миномет с расчетом, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили в оперативных службах региона

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили пять лодок и скопление живой силы украинской армии в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены пять лодок ВСУ, скопление живой силы противника в районе населенного пункта Крынки, место скопления живой силы противника в районе острова Алексеевский, место скопления живой силы противника в районе ж/д моста", - сказал представитель оперативных служб.

В островной зоне уничтожен 120-мм миномет с расчетом, а на каховском направлении - позиция одного из подразделений Вооруженных сил Украины.

По данным представителя оперативных служб региона, в четверг ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 снарядов - по Алёшкам, 10 - по Казачьим Лагерям, 9 - по Корсунке, 9 - по Новой Маячке и 7 - по Песчановке.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Подстепное, Алёшки, Крынки, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавили в оперативных службах.