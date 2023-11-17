17 ноября, 08:14,
обновлено 17 ноября, 08:19
Военная операция на Украине

В ДНР бойца ВСУ проговорили к 12 годам колонии за жестокое избиение мирного жителя

© СК России

По версии следствия, в марте 2022 года Владимир Орел вместе с сослуживцами избил мужчину, подозревая его в пособничестве российским войскам

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Суд в Донецке проговорил к 12 годам колонии бойца ВСУ за избиение мужчины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор 28-летнему военнослужащему, командиру 2-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода 501-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Владимиру Орлу, жестоко избившему мирного жителя Мариуполя. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

Преступление было совершено в марте 2022 года на территории детского сада в Мариуполе. Орел вместе с сослуживцами избил мужчину, подозревая его в пособничестве российским войскам. Военнослужащий признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что в ходе проверки показаний на месте Орел воспроизвел свои преступные действия, показав, как наносил телесные повреждения мирному жителю. Данные о произошедшем подтверждены также показаниями свидетелей и остальными собранными доказательствами. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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