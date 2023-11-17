17 ноября, 08:24,
обновлено 17 ноября, 08:39

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7

Генерал-Сантос. MaryTraveller/ Shutterstock/ FOTODOM
Генерал-Сантос
© MaryTraveller/ Shutterstock/ FOTODOM

Очаг залегал на глубине 78 км

БАНГКОК, 17 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 60 км к югу от города Генерал-Сантос с населением около 679 тыс. человек, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 78 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

В новость были внесены изменения (11:36 мск) - изменена магнитуда, местонахождение эпицентра и глубина залегания очага. 

Теги:
Филиппины
© Информационное агентство ТАСС
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