У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7

Очаг залегал на глубине 78 км

БАНГКОК, 17 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано неподалеку от побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 60 км к югу от города Генерал-Сантос с населением около 679 тыс. человек, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 78 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

В новость были внесены изменения (11:36 мск) - изменена магнитуда, местонахождение эпицентра и глубина залегания очага.