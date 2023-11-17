17 ноября, 08:35,
обновлено 17 ноября, 09:11
Военная операция на Украине

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В Николаевской области на юге Украины тревога длится уже более 40 минут. Теперь она распространилась на Днепропетровскую область.

Сирены также работают на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Позже сообщили, что тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях на севере страны. Сообщения об этом поступили в 10:47 по местному времени (11:47 мск).

В новость внесена правка (в 12:09 мск) - передается с уточнением количества областей, верно - в четырех областях Украины. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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