17 ноября, 10:01,
обновлено 17 ноября, 10:56
Военная операция на Украине

В ДНР боевика "Азова" приговорили к 25 годам колонии за убийство мужчины

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По версии следствия, Сергей Рогозный расстрелял человека в Мариуполе

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Боевик группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) Сергей Рогозный приговорен судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к 25 годам тюрьмы за убийство мужчины в Мариуполе.

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"Суд в Донецке вынес приговор в отношении 52-летнего инструктора по вождению 1-й роты второго батальона особого отряда специального назначения "Азов", застрелившего мирного жителя Мариуполя. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Рогозного к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ДНР.

По данным прокуратуры, Рогозный расстрелял мужчину из окна многоквартирного дома по улице Латышева в Мариуполе, где боевики оборудовали боевую позицию.

Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что Рогозный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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