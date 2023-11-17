ВСУ атаковали село Таволжанка в Белгородской области

Пострадавших нет

ТАСС, 17 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали село Таволжанка в Белгородской области. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, она загорелась. Пострадавших нет. В соседнем частном доме повреждены фасад и забор, выбиты окна, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор", - написал он.

Гладков сообщил, что на месте работают оперативные службы.