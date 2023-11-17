На Кубани нетрезвый водитель сбил госавтоинспектора

Правонарушителя арестовали на 10 суток

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Мужчина за рулем автомобиля, находившийся в нетрезвом состоянии, сбил сотрудника госавтоинспекции в Апшеронске в Краснодарском крае, при задержании он также оказал сопротивление. Водитель арестован на 10 суток, проводится проверка, об этом журналистам сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Уходя от погони, правонарушитель на приличной скорости ударил боковым зеркалом полицейского, когда тот пытался остановить его в районе ул. Ворошилова. В результате сотрудник получил травмы, ему оказана медицинская помощь. За рулем оказался ранее судимый 38-летний местный житель в алкогольном опьянении. При задержании он оказал сопротивление", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по решению суда его арестовали на 10 суток за административное правонарушение, также полиция передала в следственные органы материалы проверки для принятия решения по ситуации с ДТП.