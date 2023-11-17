17 ноября, 13:00
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Херсонской области

По словам губернатора региона, пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили две ракеты Storm Shadow, выпущенные по Чаплинскому району Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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"Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплинского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса: одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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