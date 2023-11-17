Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили две ракеты Storm Shadow по Херсонской области

По словам губернатора региона, пострадавших нет

ГЕНИЧЕСК, 17 ноября. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили две ракеты Storm Shadow, выпущенные по Чаплинскому району Херсонской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня боевики киевских вооруженных формирований произвели обстрел ракетами Storm Shadow Чаплинского района. Средствами радиоэлектронной борьбы системы управления вражеских ракет были подавлены, они отклонились от курса: одна ракета упала на открытом пространстве, другая врезалась в нежилое строение. Из людей никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.