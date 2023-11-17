17 ноября, 14:29
Военная операция на Украине

В Донецке при атаке украинского БПЛА пострадал мужчина

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, ВСУ атаковали Кировский район города

ДОНЕЦК, 17 ноября. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в Кировском районе Донецка при сбросе с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"По состоянию на 17:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк (Кировский район): в результате сброса ВОП с БПЛА возле шахты "Абакумова" ранен мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

По его данным, украинские войска атаковали Кировский района города в 13:30 мск. 

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УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеДНР
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