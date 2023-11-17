Подозреваемый в краже денег и Porsche у бизнесмена в Новой Москве не сознался в содеянном

Общий ущерб от кражи превысил 38 млн рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в краже денег, украшений и автомобиля Porsche на 38 млн рублей из коттеджа бизнесмена в Новой Москве, не признался в совершении преступления.

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, отвечая на вопрос, сознается ли он в краже, мужчина ответил: "Нет".

Ночью 12 ноября неизвестный проник через окно в дом директора строительной фирмы, откуда похитил деньги и личные вещи. Всего похищены 1 млн рублей, $1 тыс. и 2 тыс. евро, 2 золотых кольца с бриллиантами, несколько пар часов. Скрылся злоумышленник на принадлежащем бизнесмену автомобиле Porsche Taycan. Общий ущерб превысил 38 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Позже автомобиль Porshe нашли сожженным в гаражах в городе Московский. Подозреваемый был задержан накануне сотрудниками полиции в Подмосковье. Ему грозит до 10 лет колонии.