17 ноября, 14:59

Подозреваемый в краже денег и Porsche у бизнесмена в Новой Москве не сознался в содеянном

Общий ущерб от кражи превысил 38 млн рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в краже денег, украшений и автомобиля Porsche на 38 млн рублей из коттеджа бизнесмена в Новой Москве, не признался в совершении преступления.

На видео, предоставленном ТАСС в пресс-центре МВД России, отвечая на вопрос, сознается ли он в краже, мужчина ответил: "Нет".

Ночью 12 ноября неизвестный проник через окно в дом директора строительной фирмы, откуда похитил деньги и личные вещи. Всего похищены 1 млн рублей, $1 тыс. и 2 тыс. евро, 2 золотых кольца с бриллиантами, несколько пар часов. Скрылся злоумышленник на принадлежащем бизнесмену автомобиле Porsche Taycan. Общий ущерб превысил 38 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Позже автомобиль Porshe нашли сожженным в гаражах в городе Московский. Подозреваемый был задержан накануне сотрудниками полиции в Подмосковье. Ему грозит до 10 лет колонии. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация