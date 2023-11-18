18 ноября, 04:12
Саммит АТЭС

В Сан-Франциско в связи с акциями против АТЭС задержали более 80 человек

В центре по реагированию на чрезвычайные ситуации города отметили, что еще пять граждан арестовали

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 18 ноября. /ТАСС/. Более 80 человек были задержаны в Сан-Франциско в связи с протестами, которые проходили в преддверии и во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в центре по реагированию на чрезвычайные ситуации Сан-Франциско.

Как в нем уточнили, полицейские "задержали 80 человек в связи с демонстрацией, которая прошла на мосту Бэй-Бридж, кроме того были эвакуированы 29 автомобилей". Задержанные уже освобождены. Кроме того, еще пять человек арестовали. Они до сих пор остаются под стражей, отметили в центре.

Как сообщили ТАСС в аппарате мэра города Лондон Брид, "протесты были главным образом мирными и не смогли помешать проведению основных мероприятий по линии АТЭС".

Представитель коалиции "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition) Уилл Уилтшко в беседе с корреспондентом ТАСС выразил уверенность в том, что протестующие достигли части поставленных перед собой задач.

"Успехов было много. Уверен, мы смогли дать понять, что молодое поколение недовольно тем, как представляет их интересы правительство. Мы направили сигнал о том, что интересы не только корпораций и их руководителей должны учитываться при разработке и обсуждении политических мер", - сказал он. Уилтшко напомнил, что хотя на полях форума подписали соглашения в рамках многосторонней рамочной договоренности по экономическому и торговому взаимодействию и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF), не была достигнута ключевая договоренность в сфере торговли. "Это свидетельствует о нашей силе и о силе нашего движения", - убежден он.

На протяжении недели в Сан-Франциско проходили массовые протесты против проведения в нем мероприятий по линии АТЭС, а также в поддержку Палестины. Участники коалиции "Нет АТЭС" считают, что реализация торговых договоренностей, обсуждаемых на форуме, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций и ведет к оттоку рабочей силы за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители объединения полагают, что вашингтонская администрация использует форум АТЭС для навязывания различным странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозу международного конфликта. 

Теги:
СШАСаммит АТЭС
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