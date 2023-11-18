В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена утром в субботу в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Так, в 09:33 по местному времени (10:33 мск) сирены начали звучать в Днепропетровской области. В 09:49 (10:49 мск) к ней присоединилась Харьковская область.

Ночью воздушную тревогу объявляли в украинской столице, Волынской, Житомирской, Киевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.