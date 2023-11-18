18 ноября, 13:52

Под Тюменью при столкновении пяти автомобилей пострадали три человека

Движение по федеральной автодороге в сторону Екатеринбурга частично ограничили

ТАСС, 18 ноября. Сотрудники ГИБДД в Тюменской области устанавливают обстоятельства столкновения пяти автомобилей на трассе, при котором травмы получили три человека, включая двух несовершеннолетних. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Два наряда ДПС работают на месте массового ДТП под Тюменью, где в столкновении пяти автомобилей пострадали три человека, в том числе двое детей. Движение по трассе частично ограничено", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 305-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень. По предварительным данным, автомобиль Nissan въехал в стоящий на полосе для разворота Mitsubishi. После этого Mitsubishi отбросило на Mercedes, а Nissan отбросило на "Камаз". Затем Nissan въехал в еще один "Камаз".

По информации пресс-службы, всех пострадавших доставили в больницу. Движение по федеральной автодороге в сторону Екатеринбурга частично ограничено. Из трех полос перекрыты две. Автоинспекторы регулируют движение вручную. 

Теги:
РоссияТюменская область
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