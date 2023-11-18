18 ноября, 15:19,
обновлено 18 ноября, 15:22
Военная операция на Украине

В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона-камикадзе

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения

ТАСС, 18 ноября. Два человека получили ранения из-за атаки украинского дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа.

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Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", - написал он.

Гладков добавил, что бригада скорой помощи доставила раненых в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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