В Белгородской области два человека пострадали после атаки дрона-камикадзе

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавшие получили осколочные ранения

ТАСС, 18 ноября. Два человека получили ранения из-за атаки украинского дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи в поселке Горьковский Грайворонского городского округа.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", - написал он.

Гладков добавил, что бригада скорой помощи доставила раненых в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.