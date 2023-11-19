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обновлено 18 ноября, 22:44
Военная операция на Украине

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Московской областью

ТАСС, архив
© ТАСС, архив

По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Богородском городском округе Московской области пресекли попытку атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Москву.

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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков, предварительно, нет", - написал Собянин. На месте работают экстренные службы.

По информации Минобороны России, беспилотник уничтожили над территорией Московской области в 01:00. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен", - говорится в сообщении. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияВоенная операция на УкраинеМосква
© Информационное агентство ТАСС
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