В Румынии из-за непогоды произошло автоматическое отключение реактора АЭС

Сильный ветер и осадки также нарушили работу коммунальных служб и транспорта в городе Чернаводэ, несколько кварталов остались без воды из-за отключения электроснабжения

БУХАРЕСТ, 19 ноября. /ТАСС/. Проливные дожди с мокрым снегом, сопровождающиеся сильными порывами ветра, обрушились в субботу вечером на 16 уездов Румынии, что привело к автоматическому отключению одного из реакторов АЭС в Чернаводэ (уезд Констанца). Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Первый блок АЭС в Чернаводэ автоматически отключился вечером 18 ноября 2023 года в результате метеоусловий, приведших к перебоям в национальной энергетической системе", - сообщила компания Nuclearelectrica, управляющая атомной электростанцией. "Автоматическое отключение первого блока, а также работы по исправлению ситуации не отразятся на ядерной безопасности реактора, персонале АЭС , населении и окружающей среде".

Также, как сообщает агентство, из-за сильного ветра и осадков нарушилась работа коммунальных служб и транспорта, были остановлены работы в порту Констанца, несколько кварталов в городе остались без воды из-за отключения сети электроснабжения, что привело к остановке насосов.

В уездах Констанца и Тулча введен максимальный, красный код опасности. В метеослужбе Румынии используется система предупреждений, состоящая из четырех кодов. Красный код применяется во время "опасных метеорологических явлений очень большой интенсивности". Национальный институт гидрологии и водного хозяйства предупредил о возможных наводнениях и оползнях. Дорожная полиция рекомендовала владельцам автотранспорта в двух уездах не выезжать на трассу, так как повалены многочисленные деревья и электрические столбы.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщил, что для устранения последствий непогоды в стране мобилизованы более 3,3 тыс. пожарных и спасателей с 2,5 тыс. коммунальными машинами.