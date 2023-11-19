В Хабаровске автобус столкнулся с троллейбусом

Пострадали семь человек

ТАСС, 19 ноября. ДТП с участием автобуса и троллейбуса произошло в Хабаровске, семь человек получили травмы, они доставлены в медучреждение. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, сегодня в 10:00 (03:00 мск) в городе Хабаровске водитель 1968 года рождения, управляя автобусом Real (маршрут №58), на ул. Карла Маркса в районе дома 76 со стороны ул. Дикопольцева в сторону ул. Синельникова не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства - троллейбуса - и совершил с ним столкновение", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получили семь пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний, они доставлены в медицинское учреждение для обследования. На месте инцидента работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются.

Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку соблюдения правил перевозки пассажиров, а также контролирует ход проверки, проводимой правоохранительными органами.