19 ноября, 13:05

В ДТП с поездом в Челябинской области пострадали два человека

Одним из пострадавших оказался ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Железнодорожные состав столкнулся с легковым автомобилем в Челябинской области, пострадали два человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

"19 ноября 2023 года в Магнитогорске в районе дома №2 по улице Транзитной на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21102 и железнодорожным составом. По первоначальным данным, в результате ДТП в машине пострадали два пассажира: с травмами госпитализирована женщина 1972 года рождения, также осматривается в медицинском учреждении шестилетний мальчик", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в автомобиле находились пять человек. Несовершеннолетний пассажир перевозился на заднем сиденье посередине без использования детского удерживающего устройства. Сотрудники Госавтоинспекции провели обследование железнодорожного переезда, на момент проверки установлено, что переездная сигнализация работает в штатном режиме.

В уральской транспортной прокуратуре добавили, что машинист грузового поезда, следуя на станцию Супряк Южно-Уральской железной дороги, применил экстренное торможение для предотвращения наезда на легковой автомобиль, который следовал через железнодорожный переезд под запрещающие сигналы. По данному факту Карталинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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