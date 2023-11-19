ВСУ обстреляли село Николаево-Дарьино в Курской области

Глава региона Роман Старовойт добавил, что повреждены порядка 10 строений

ТАСС, 19 ноября. Тринадцать прилетов в результате обстрела со стороны ВСУ зафиксировано в селе Николаево-Дарьино в Курской области.

Повреждены порядка 10 строений на территории сельскохозяйственного предприятия, никто не пострадал, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Николаево-Дарьино в Суджанском районе. Насчитали 13 прилетов", - написал он.

Из жителей никто не пострадал. "Повреждено порядка десяти хозяйственных и административных построек на территории местной агрофирмы", - сообщил Старовойт.