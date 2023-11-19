19 ноября, 18:48
Военная операция на Украине

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Это произошло в селе Кумачово на улице Ленина, сообщило представительство республики в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Женщина погибла в селе Кумачово в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"За 19 ноября по состоянию на 21:30 [мск] поступила информация о жертвах среди гражданских лиц: [в селе] Кумачово (Старобешевский район) на улице Ленина погибла женщина", - говорится в сообщении.

По селу днем было выпущено пять ракет из РСЗО. 

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