На Украине в 2023 году в ДТП погибло на 15% больше людей, чем годом ранее

Всего зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия, сообщил первый замначальника патрульной полиции страны Алексей Билошицкий

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях на Украине за 10 месяцев 2023 года, это на 15% больше, чем за весь 2022 год. Об этом сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

По данным полиции, за 2022 год в стране произошло 14,6 тыс. ДТП, в которых погиб 2 161 человек, еще 18 тыс. получили ранения.

"За 10 месяцев 2023 года на Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими и/или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека и травмировано 24 774", - написал Билошицкий на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).