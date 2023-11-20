20 ноября, 05:57

Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул в результате шторма

Как только погодные условия улучшатся, начнутся поисково-спасательные работы, сообщили в МВД республики

АНКАРА, 20 ноября. /ТАСС/. Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

"Из-за неблагоприятных погодных условий сухогруз Kafkametler под турецким флагом, шедший в Измир, начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез. Контакт с 12 членами экипажа, гражданами Турции, пока не установлен. Береговая охрана, ВМС, Управление по чрезвычайным ситуациям и другие службы находятся в режиме ожидания. Как только погодные условия улучшатся, начнутся поисково-спасательные работы", - заявил министр на видеозаписи, размещенной на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщил в воскресенье департамент по морским вопросам Минтранса Турции, при подходе к порту капитан Kafkametler подал сигнал, что судно сносит к волнорезу. Связь с судном, в том числе визуальную, установить не удалось, а проведение поисково-спасательных операций из-за плохих погодных условий было невозможно. Сухогруз шел из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага в Измире.

Ерликая также проинформировал об инциденте с судном Pallada под флагом Камеруна. Днем 19 ноября оно село на мель возле порта Эрегли после обрыва швартового каната. Аналогичный инцидент произошел и с другим камерунским судном Sormonsky 45. 25 членов экипажа обоих судов были успешно эвакуированы береговой охраной.

Еще один сухогруз, шедший под флагом Панамы, в воскресенье сел на мель у Эрегли, после чего шторм разломил судно на две части. 13 членов его команды эвакуированы на берег, пострадавших нет.

Ранее из-за непогоды оранжевый код природной опасности был объявлен в Стамбуле, Анкаре, Измире и более чем 60 других городах Турции. Синоптики предупредили о шквалистом ветре, ливнях, подтоплениях. В северной и северо-западной частях черноморского побережья Турции волны достигали высоты 5 м. 

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